Полиция Татарстана применила табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя

В Татарстане сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить и задержать водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Автоинспекторы заметили автомобиль «Лада» на перекрестке улиц Ленина — Пушкина в поселке городского типа Уруссу Ютазинского района. Сообщается, что 32-летний местный житель совершал опасные маневры и создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Сотрудники ГАИ начали преследование машины. Полиция по громкой связи требовала остановиться. Реакции от водителя не последовало.

Автоинспекторы в соответствии с законом «О полиции» решили применить табельное оружие. Сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел в безопасном направлении, потом направили прицельные выстрелы по «Ладе». Житель Ютазинского района направлялся в город Октябрьский в Башкортостане. Автомобиль повредили, и водителя вынудили остановиться. Мужчину задержали.

Установлено, что задержанный был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Жителя Татарстана уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение.

Диана Соловьёва