В 2024 году из Татарстана экспортировали более 64,4 тысячи тонн зерновых

За первые 8 месяцев 2024 года из Республики Татарстан экспортировали более 64,4 тыс. тонн зерновых. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров на брифинге «Об итогах уборочной кампании в Республике Татарстан в 2024 году».

Из республики было экспортировано 56,8 тыс. тонн ячменя на $8,96 млн, 3,8 тыс. тонн кукурузы на $688 тыс., 3,17 тыс. тонн пшеницы на $455 тыс., 534 тонны овса на $181 тыс. и 100 тонн гречихи, проса и других зерновых культур на $31,2 тыс.

Всего из республики за 8 месяцев экспортировали зерновых на $10,3 млн.

Влас Северин