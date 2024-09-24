«Россети Тюмень» направили 6,9 млн на повышение надежности электроснабжения 7 тысяч жителей Тюменской области

«Россети Тюмень» провели плановые работы на высоковольтной подстанции «Ембаево» в Тюменской области. Объект обеспечивает электричеством жителей населенных пунктов Ембаево и Яр, а также производственную площадку завода «Сибнефтемаш». На технические мероприятия компания направила 6,9 млн рублей.



Специалисты провели капремонт трансформатора мощностью 16 МВА. На подстанции прошло техобслуживание активной части силового оборудования. Также энергетики заменили радиаторы, вводы 110 кВ, резиновые уплотнители, провели сушку и очистку трансформаторного масла. Для комфорта потребителей электричество во время работ непрерывно подавалось по резервной схеме.

Подстанция 110 кВ «Ембаево» общей мощностью 32 МВА обеспечивает электроэнергией порядка семи тысяч жителей Тюменского района, 11 социально значимых объектов и промышленные площадки завода по производству оборудования для нефтяной и газовой отрасли. Выполненные работы существенно снизили риски возникновения нештатных ситуаций в период максимальных нагрузок на энергосистему.

АО «Россети Тюмень»