Свердловская область вошла в топ-10 по покупкам новых машин

Средний Урал вошел в топ регионов по объему продаж новых автомобилей, заняв 10 место среди всех субъектов России, сообщил «Автостат Инфо». Свердловская область стала единственной из регионов Урала в десятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе свердловчане купили 3858 новых машин, что заметно превышает показатели августа 2023 года, когда в Свердловской области продали 2404 автомобиля. По объему продаж таких машин за август Свердловскую область обогнали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Самарская область, Башкортостан, Калининградская и Нижегородская области. При этом по продажам с января по август регион оказался на девятом месте: за этот период было куплено 24745 новых машин, при этом за аналогичный период прошлого года уральцы купили 14352 новых автомобиля.

В целом в регионах Уральского Федерального округа (УрФО) в августе продали 11786 новых машин — этот показатель также вырос в сравнении с объемом в августе прошлого года, когда он составил 8204 единицы. С начала этого года на Урале купили 75564 новых авто, в январе-августе 2023 года — 47223 машины. Всего в России с января по август включительно было продано 993702 легковых автомобиля, что на 65% больше результата за аналогичный период прошлого года — 603 370 единиц.

Напомним, в Свердловской области в мае было выдано 4,2 тыс. кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 8,9% выше показателей апреля. По количеству выданных автокредитов регион занял десятое место в стране. Их выросший объем был вызван ожиданиями роста ставок в будущем и скидками от дистрибьюторов.

Ирина Пичурина