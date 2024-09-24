На дороге Алексеевское — Билярск машина опрокинулась в кювет, погибли 2 человека
Сегодня на автотрассе Алексеевское — Билярск на 14-м км произошло ДТП, в котором погибли 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным, сегодня около 6:30 29-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет. Водитель автомобиля и 24-летняя пассажирка скончались на месте в результате ДТП.
Всего в машине было 4 взрослых и 2 детей. Их госпитализировали в медучреждение.
На место происшествия выехал прокурор Алексеевского района. Прокуратура Татарстана выясняет причины и обстоятельства ДТП.