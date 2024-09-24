СК РФ начал проверку после отравления малолетней нижегородки таблетками

В Нижегородской области следователи начали проверку после появления в СМИ сообщений о том, что в Кстовском районе 1,5 годовалая девочка отравилась таблетками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным СК РФ, ребенка доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Также они намерены проверить условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Репин