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В Казани сотрудники Росгвардии задержали 2 подозреваемых в кражах из магазинов

В Казани в Приволжском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину и женщину. Их подозревают в совершении краж из сетевых магазинов. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Около 14:00 в ТЦ по ул. Павлюхина 29-летняя жительница Лаишевского района Татарстана похитила с витрины предметы бытовой химии на сумму 7 тыс. руб. Женщина убрала товар в тележку. Посетительница вышла с ней из зала, не оплатив товар на кассе. Охранник заметил это по камере видеонаблюдения и нажал на кнопку тревожного вызова экипажа. Подозреваемую задержали внутри торгового центра.

Сообщение о второй краже поступило поздней ночью из гипермаркета на ул. Закиева. Патрульные задержали 25-летнего мужчину. Его подозревают в совершении кражи аналогичного набора товаров на сумму 5 тыс. руб.

Обоих подозреваемых доставили в подразделения полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

Диана Соловьёва

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