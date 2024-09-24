Вчера в Казани произошло ДТП с тремя автомобилями на улице Чистопольской

В Казани вчера в 19:00 рядом с домом 19А по ул. Чистопольской зафиксировали ДТП с участием трех машин. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Двадцатичетырехлетний водитель автомобиля ВАЗ-2114 со стажем вождения 8 лет врезался в машину «Шкода». По предварительным данным, местный житель не выбрал безопасную дистанцию, следуя по ул. Чистопольской. От удара автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег».

В ДТП пострадал водитель ВАЗ-2114. Его госпитализировали. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

Возбудили дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.

Диана Соловьёва