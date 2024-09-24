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В Югре за сутки в результате ДТП пострадали два пешехода

В городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за последние сутки, 23 сентября, два человека пострадали в ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В Сургуте около 18:50 на улице Майская 48-летний водитель автомобиля Suzuki во время проезда через нерегулируемый пешеходный переход не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 32-летнего пешехода. Спустя час аналогичный инцидент произошел в Радужном: там 32-летний водитель Hyundai совершил наезд на 53-летнюю женщину.

Оба пешехода в результате аварий получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе во время ДТП в Нижневартовске (ХМАО-Югра) пострадали двое водителей автомобилей — водители Chevrolet и Toyota.

Ирина Пичурина

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