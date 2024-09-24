В колонии Екатеринбурга открыли производство мебели

В Екатеринбурге на территории промышленной зоны исправительной колонии №2 открыли участок по производству мягкой мебели, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН по Свердловской области Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сейчас в колонии делают диваны эконом-класса: на новейшем оборудовании смогут производить до 250 диванов в месяц с корпусом из ЛДСП, бруса и фанеры и обивкой из искусственной кожи или мебельной ткани. На производство устроено 12 осужденных с соответствующими специальностями.

Всего в учреждениях свердловского ГУФСИН произвели продукции с начала года на 2,8 млрд руб.

Напомним, на август в исправительных колониях Среднего Урала трудоустроили 6760 заключенных, при этом доля трудоустроенных осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду, увеличилась на 15,7% и составила 2402 человека.

Ирина Пичурина