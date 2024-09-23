Главе СК РФ доложат о массовой драке с участием мигрантов в Азнакаевском районе

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о массовой драке жителей Азнакаевского района Татарстана с мигрантами. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сегодня в СМИ появилась информация, что в Азнакаевском районе местным жителям не понравилось качество обслуживания в кафе. Они спровоцировали конфликт с применением оружия с персоналом заведения. В кафе работали иностранные граждане.

По данному факту в СК по Татарстану организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следкома по Татарстану Валерию Липскому организовать проверку и представить доклад.

Диана Соловьёва