В Нижнем Новгороде будут эвакуировать с платных парковок машины без номеров

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев внес на рассмотрение городской думы поправки к положению о порядке создания и использования платных парковок. Глава города предложил эвакуировать с платных парковочных мест автомобили без номеров, с нечитаемыми номерами и с номерами, которые владельцы прикрывают специальным устройствами или материалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сегодня комиссия по транспорту и дорожному хозяйству предложение мэра поддержала. В среду 25 сентября этот вопрос рассмотрит городская дума. Если депутаты примут поправку, то она вступит в силу со дня официального опубликования.

Кроме того, мэр предложил дать право бесплатное парковать автомобили многодетным семьям до достижения ребенком возраста 23 лет, если он учится очно. Также право парковаться бесплатно получили не только действующие, но и бывшие сотрудники Росгвардии, члены их семей, в том числе погибших и пропавших без вести.

Александра Викулова