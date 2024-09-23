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СКР проверит информацию об избиении подростков в социальном центре на Урале

Следователи СКР проверят информацию об избиении подростков в социально-реабилитационном центре (СРЦ) в Талице (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе ведомства, организована процессуальная проверка по признакам преступления по ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее видео с предполагаемым избиением опубликовал портал 66.ru. Согласно видео, воспитанники СЦР ставят на колени, избивают и пинают по голове других подростков. Они требуют телефоны, угрожая повторным избиением.

«Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью подростков, будут проведены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение»,— рассказали в СКР.

Помимо этого, проверку начала прокуратура области. По данным «РИА Новости», организацию проверят представители министерства социальной политики Свердловской области.

Виталий Красиков

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