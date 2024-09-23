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Трудовая инспекция начала проверку гибели электрика РЖД от удара током на Урале

На перегоне между станциями Решеты и Хрустальная (Свердловская область) начальника района контактной сети убило током во время ремонта проводов. Государственная трудовая инспекция начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Перегон относится к Свердловской дистанции электроснабжения — структурному подразделению филиала ОАО «РЖД» «Трансэнерго».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В инспекции напомнили, что работодатель должен проводить обучение по охране труда и проверять знания работников. Во время проверки другого инцидента ведомство отстранило от работы 12 сотрудников, не прошедших проверку на знание охраны труда.

Напомним, в начале сентября «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге управляющая компания «Авангард» заплатит родственникам погибшего сотрудника более 2 млн руб. Рабочий погиб после удара током.

Виталий Красиков

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