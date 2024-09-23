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Двух нижегородских подростков обвиняют в попытке продать наркотики

Следственное управление СК РФ сообщило, что возбудило уголовное дело в отношении двух подростков, которых обвиняют в попытке продать наркотики через интернет группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следователи выяснили, что подросток купил наркотики и передал их своей подруге для расфасовки. Сбыть наркотики подростки не успели — их действия пресекла полиция. Наркотики изъяли. Их общая масса является крупным размером, сообщает следствие.

По решению суда подростков отправили под домашний арест.

Ирина Андреева

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