Интеллект на службе города

По мнению экспертов, Петербург можно считать одним из лидеров по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Технологии ИИ в последние пару лет активно задействуют в своей работе крупные компании города, средний и даже малый бизнес. Интегрируют в свою деятельность системы ИИ и городские власти. Чиновники с помощью нейросетей уже выявляют нарушения в сфере благоустройства: так, в ближайшее время искусственный интеллект научат определять нелегальные ларьки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Широкое внедрение ИИ и повышение уровня автоматизации изменят текущую потребность компаний в персонале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Широкое внедрение ИИ и повышение уровня автоматизации изменят текущую потребность компаний в персонале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Технологиями искусственного интеллекта уже пользуются структуры «Газпрома», «Силовые машины», пивоваренный завод «Балтика», Сбербанк, аэропорт Пулково, провайдеры, банки, ритейлеры. В промышленных компаниях ИИ применяют в автоматизации рутинных задач, таких как контроль качества продукции и управление производственными процессами. В организации с активным клиентским взаимодействием его внедряют для повышения качества сервиса и обслуживания.

Передовой регион

Санкт-Петербург действительно по праву считается одним из лидеров цифровой трансформации с использованием ИИ, считает генеральный директор компании «САТЕЛ-СПб» Павел Гольдинштейн. По количеству проектов в этой сфере регион занимает прочное второе место с долей в 10% рынка, который в 2023 году в целом составил 650 млрд рублей. Очень активен в этом сегменте и малый бизнес: 34% владельцев МСП города применяют ИИ для автоматизации работы. «Также в 2024 году более 20% органов власти Петербурга уже внедрили сервисы с ИИ. Все это положительно сказывается и на общем экономическом состоянии региона, повышая конкурентоспособность и увеличивая налоговые поступления. Регионы с развитыми IT- и ИИ-компаниями могут стать хабами для новых технологий, что способствует привлечению талантов и специалистов»,— указывает господин Гольдинштейн.

Уровень ИИ-зрелости Санкт-Петербурга растет, продолжает тему управляющий директор ROBIN компании SL Soft Павел Борченко. Во многом это происходит благодаря особому подходу администрации города, которая активно использует синергию ИИ и программных роботов. «Например, интеллектуальные помощники обрабатывают входящие документы Госжилинспекции и следят за оплатой штрафов в Городском центре управления парковками. В бизнесе же пионерами в применении ИИ стали e-commerce, телеком, IT, медиа и финансы — это те отрасли, которые должны оперативно реагировать на запросы рынка и адаптировать новые технологии под себя. Однако даже "тяжеловесные" компании из нефтегаза и машиностроения ищут, тестируют и находят варианты применения ИИ»,— делится господин Борченко.

По словам основателя компании по разработке систем ИИ для бизнеса Михаила Шахмурадяна, среди компаний, которые развивают или исследуют возможности внедрения технологий ИИ и являются крупными участниками рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, можно выделить, например, «Газпром нефть» и «Ростелеком».

«Эти организации не только имеют собственные квалифицированные команды, создающие ИИ-сервисы, но и являются ключевыми индустриальными партнерами ведущих исследовательских центров по ИИ, расположенных в других регионах России. В целом во внедрении ИИ заинтересованы компании из тех отраслей, где активно используются цифровые данные. А так как "цифра" у нас сейчас практически во всех отраслях, то решения на базе ИИ необходимы к внедрению для подавляющего большинства ключевых игроков любой индустрии»,— высказывается эксперт.

По мнению руководителя Proptech Solutions Романа Блонова, технологии ИИ внедряются в петербургских компаниях разнонаправленно: «Есть отрасли, в которых применение ИИ стало нормой, а есть отрасли, где нейросети только-только начинают приходить на помощь человеку. В лидерах назову финансы, киберзащиту и медицину, а в отстающих сейчас находятся недвижимость и строительство. В тех сферах, где цифровизация уже находится на высоком уровне, там и технологии ИИ работают масштабнее».

Не согласен с выводом об аутсайдерах директор девелоперской компании Stavni Александр Свинолобов. По его словам, искусственный интеллект и цифровизация — тренды в строительстве и проектировании (например BIM), а также в продажах, маркетинге, продукте и эксплуатации. «Мы активно используем управление взаимоотношениями с клиентами, управление товарным запасом, визуализацию данных, автоматизацию отчетности, облачные сервисы для создания электронных подписей, регистрацию сделок, электронный документооборот, платформы для передачи квартир новым собственникам и многое другое, что позволяет девелоперам качественно взаимодействовать с покупателем, создавая персонализированный сервис. В маркетинге внедряются платформы для управления, автоматизации и отчетности, которые позволяют глубже понимать целевую аудиторию, отслеживать эффективность рекламных кампаний и оптимизировать маркетинговые бюджеты. Все большую популярность приобретают сервисы сквозной аналитики»,— делится он.

Особые нюансы

Несмотря на растущий спрос на ИИ, эксперты советуют относиться к их применению взвешенно и продуманно. Основатель ООО «Альянс перспективных технологий» Ильдар Саттаров обращает внимание, что искусственный интеллект стал уже частью петербургского бизнеса, и это далеко не просто модный тренд. Те компании, которые успешно интегрировали технологии искусственного интеллекта, явно вырываются вперед, оставляя позади тех, кто все еще колеблется. «Здесь важно отметить еще один интересный тренд. Те, кто уже распробовал ИИ, нередко начинают зависеть от него больше, чем следовало бы. Из инструмента для повышения эффективности он превращается в возможность «не думать самому». И вот тут есть риск потерять способность к критическому мышлению. В какой-то момент это может привести к тому, что ошибки, которые ИИ не распознает, начнут накапливаться и выльются в серьезные проблемы»,— подчеркивает господин Саттаров.

По словам директора Центра компетенций по искусственному интеллекту и анализу данных Владимира Еронина, обычно результатом внедрения ИИ на уровне компании становится либо повышение конкурентоспособности, либо появление какого-то нового функционала, услуги или сервиса. «Хочется предостеречь от бездумных попыток внедрения ИИ налево и направо: к данному вопросу стоит подходить крайне взвешенно. Прежде чем принимать решение о реализации того или иного решения на базе ИИ, всегда стоит оценить экономический эффект, так как разработка подобных решений, а порой и эксплуатация могут стоить довольно дорого»,— указывает он.

Интегрирование ИИ в бизнес-процессы может привести к оптимизации персонала. Руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ксения Ахрамеева отмечает, что за счет использования продуктов, которые относятся к ИИ, крупные предприятия уже сегодня могут сэкономить на кадрах. Искусственный интеллект может более точно и быстрее, чем человек, например, провести диагностику и выявить дефекты в оборудовании, заметить и сигнализировать человеку-оператору о новой уязвимости, определить вид уязвимости. За счет скорости и точности ИИ предприятие может нанимать меньшее количество специалистов, что положительно скажется на его финансовом благополучии.

Искусственный интеллект, безусловно, влияет на рынок труда, считает доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан: «С одной стороны, автоматизация снижает необходимость в некоторых позициях, особенно в областях, где рутинные процессы можно заменить технологиями. Это касается в первую очередь логистики, управления складскими запасами и даже некоторых административных функций. Однако одновременно ИИ создает спрос на специалистов в области анализа данных, разработки алгоритмов и сопровождения ИИ-систем».

Схожие выводы делает и генеральный директор компании «Ланит-Терком» Вадим Сабашный. По его мнению, технологии ИИ уже сегодня демонстрируют огромный потенциал в оптимизации трудовых процессов. Их применение позволяет автоматизировать рутинные и трудоемкие задачи, что позволит сотрудникам выполнять более сложные и креативные задачи. Благодаря этому компании смогут не только повысить производительность и качество работы, но и эффективнее использовать время сотрудников. «Широкое внедрение ИИ и повышение уровня автоматизации изменят текущую потребность компаний в персонале. Однако важно понимать, что это вряд ли приведет к уменьшению численности работников. Бизнес сможет поддерживать более устойчивый и динамичный уровень занятости, а сотрудники получат больше возможностей для профессионального роста»,— прогнозирует господин Сабашный.

Артем Алданов