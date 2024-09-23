В бюджет Сочи доначислили 12 млн рублей арендных платежей

В бюджет Сочи доначислили 12 млн руб. арендных платежей после усиления мер по пресечению нецелевого использования муниципальной земли. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

На планерном совещании в Сочи обсудили результаты работы земконтроля. На курорте в 2024 году помимо прочего фиксируют снижение количества фактов самовольного строительства. В частности, не зарегистрировано ни одного факта самовольного высотного строительства. Принятые также меры по борьбе с нецелевым использованием земли позволили доначислить 12 млн руб. в бюджет города в виде арендных платежей.

По словам мэра, цифры подтверждают эффективность выбранной стратегии. Власти намерены продолжать работу в этом направлении.

Мария Удовик