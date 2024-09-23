Госдолг Свердловской области составил 104,7 млрд рублей в сентябре

В начале сентября государственной долг Свердловской области сохранился в объеме 104,7 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. Регион занимает шестую позицию по размеру госдолга среди других субъектов страны, уступая Московской области (253,7 млрд руб.), Москве (167,2 млрд руб.), Нижегородской области (150,7 млрд руб.), республике Татарстан (123,6 млрд руб.) и Краснодарскому краю (111,2 млрд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Задолженность Свердловской области по бюджетным кредитам с августа составляет 70,5 млрд руб., по ценным бумагам — 34,2 млрд руб. В июле по этим показателям регион был должен 69,3 и 34,2 млрд руб. соответственно.

По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (61,1 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,4 млрд руб.).

Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Ханты-Мансийского автономного округа составил 11,4 млрд руб., Тюменской области — 9 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 4,9 млрд руб.

Напомним, в июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета перед депутатам заксобрания отметил, что положительно оценивает динамику госдолга региона за прошедший период. «Раз тебе дают в долг, значит, верят. Если дают в долг, всегда надо брать»,— пояснил он и добавил, что после поручения президента Владимира Путина о списании части долгов в проигрыше оказались те регионы, у которых их не было.

Василий Алексеев