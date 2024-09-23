В Татарстане трое мужчин увезли жителя Арского района в лес и угрожали расправой

В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей. Их обвиняют в незаконном лишении свободы жителя Арского района и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, один из обвиняемых ранее вступил в конфликт с группой из нескольких мужчин. В ночь с 4 на 5 июня 2023 года трое местных жителей решили, что с людьми из конфликта близко знаком житель Арского района.

Обвиняемые насильно усадили потерпевшего в автомобиль и вывезли его в лесопосадку. Там жителю Арского района угрожали физической расправой и вымогали 40 тыс. руб. Обвиняемые также требовали, чтобы потерпевший привез к ним своих знакомых. После этого жителя Арского района отпустили. Он обратился в правоохранительные органы. Трех подозреваемых задержали.

Диана Соловьёва