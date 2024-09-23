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Суд встал на сторону сочинца в споре с властями о возмещении ущерба после потопа

Как стало известно «Ъ-Сочи», житель курорта выиграл спор с властями Сочи о взыскании компенсации за частичную утрату имущества в результате наводнения в июле 2021 года. Администрация Адлерского района отказывала в выплате, ссылаясь на отсутствие документов, подтверждающих прописку истца в пострадавшем от непогоды доме.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в сентябре 2021 года сочинец обратился в суд с просьбой о признании права на оказание единовременной финансовой помощи, обосновав требования тем, что в июле 2021 года дом, в котором живет его семья, попал в зону ЧС. Семья частично лишилась имущества первой необходимости. Первоначально в предоставлении помощи заявителю отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства. Однако истец смог доказать факт постоянного проживания в доме.

«Обязать администрацию Сочи внести заявителя и двух его детей в списки нуждающихся в оказании финансовой помощи при ЧС и исполнить в полном объеме ч. 4 п. 4 Постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарскому краю “Об утверждении порядка оказания единовременной материальной помощи и единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам РФ, пострадавшим в результате ЧС, вызванной подтоплением жилых домов вследствие выпадения обильных осадков на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 4-5 июля 2021 года”»,— говорится в судебном акте.

Администрация просила суд разъяснить порядок и способ исполнения судебного решения, однако Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отказалась удовлетворять требование.

Вячеслав Рыжков

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