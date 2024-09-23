Кровлю и пострадавшие от ливней помещения отремонтировали в школе №19 в Заволжье

В школе №19 в Заволжье завершился ремонт кровли и внутренних помещений, пострадавших от протечек из-за недоделанной первым подрядчиком крыши. Дети вернутся к учебе в стенах учреждения 24 сентября, сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров в своем Telegram-канале поле участия в спортивном празднике школы «День здоровья».

Сначала школа №19 заключила контракт на ремонт кровли за 2,56 млн руб. с индивидуальным предпринимателем Музаффаром Хайитовым. Подрядчик разобрал крышу и ушел с объекта. Начались ливни, и зданию с недоделанной кровлей потребовался еще и внутренний ремонт. Против несостоявшегося подрядчика возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В конце августа школа заключила контракт стоимостью 2,99 млн руб. с индивидуальным предпринимателем Михаилом Лазуром. По контракту он должен был закончить работы 28 сентября, но справился раньше.

Елена Ковалева