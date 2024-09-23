Авито: бетонщик возглавил рейтинг высокооплачиваемых профессий на Среднем Урале

За шесть месяцев 2024 года бетонщик возглавил рейтинг востребованных профессий с высокой средней заработной платой, следует из данных «Авито Работа». В частности, работодатели предлагают за услуги специалистов в среднем 114,4 тыс. руб. В перечень также вошли сварщик со средней зарплатой в 96,2 тыс. руб., водитель-экспедитор — 94,5 тыс. руб., монтажник — 89,1 тыс. руб. и слесарь — 88,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Место в рейтинге офисных профессий с высокой средней зарплатой заняли инженер (84,4 тыс. руб.), аналитик (84,3 тыс. руб.), технолог (78,4 тыс. руб.), менеджер по продажам (73,1 тыс. руб.) и маркетолог (71,4 тыс. руб.).

По данным сервиса, средняя заработная плата в Свердловской области за первое полугодие 2024 года составила 64 тыс. руб., в Екатеринбурге — 68,3 тыс. руб. Столица Урала заняла третье место в соответствующем рейтинге среди других российских городов, уступив Москве (78,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербургу (70,6 тыс. руб.).

В «Авито Работа» отметили, что на конец сентября в Свердловской области было опубликовано 147 тыс. вакансий, из которых 40 тыс. — в Екатеринбурге. Число вакансий с пометкой «для пенсионеров» в регионе превысило 19 тыс.; с указанием, что работодатели принимают на работу студентов — более 23 тыс.

Ранее исследовательский центр сервиса по поиску работы HH.ru. сообщал, что в августе в Свердловской области было открыто 61,1 тыс. вакансий, что на 22% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Средняя предлагаемая зарплата в регионе равнялась 64,6 тыс. руб., средняя ожидаемая — 60 тыс. руб.