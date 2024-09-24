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На транспортировку спецтехники в Казанский аэропорт потратят 18,3 млн рублей

На погрузку, транспортировку и разгрузку спецтехники в Международный аэропорт Казань из Петербурга, Сочи, Белгорода, Екатеринбурга и других городов РФ потратят 18,3 млн руб. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Работы необходимо будет осуществлять с 7 октября по 10 ноября 2024 года. Источником финансирования является АО «Международный аэропорт "Казань"».

Для обеспечения погрузки/разгрузки и транспортировки груза исполнителю потребуются тралы грузоподъемностью до 30 тонн, автомобильный кран грузоподъемностью 30 тонн и четыре стропальщика.

В августе на сайте госзакупок опубликовали тендер на строительство подъездной дороги к перрону аэропорта Казань. На работы из бюджета Татарстана выделено 253,2 млн руб. Из этой суммы 13 млн — на подготовку территории строительства, 142,6 млн — на строительство автомобильной дороги, а 466 тыс. — на пусконаладочные работы, наружное освещение и компенсацию затрат на возмещение ущерба, наносимого за выброс загрязняющих веществ. 6905787

Зарина Акбирова

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