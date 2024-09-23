В 2024 году доходы республиканского бюджета Чувашии превысят 100 млрд рублей

В текущем году доходы республиканского бюджета Чувашии увеличатся до 104 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Согласно проекту, доходы бюджета увеличатся на 7,9 млрд руб. и составят 104 млрд руб., что на 10,6% больше по сравнению с 2023 годом. Расходы также ожидаются на уровне 109,7 млрд руб., что на 15,5% выше, чем в 2023 году, и в два раза больше, чем в 2019 году, когда они составляли 55,18 млрд руб.

Как сообщил первый вице-премьер правительства Чувашской Республики и министр финансов Михаил Ноздряков, плановые назначения по собственным доходам вырастут на 6,5 млрд руб. и составят 63,7 млрд руб., увеличившись на 15,7% к 2023 году.

Основной рост доходов обеспечивается за счет налоговых поступлений, которые вырастут на 5 млрд руб. и к концу года достигнут 57,5 млрд руб., что на 13,6% больше по сравнению с 2023 годом. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 39 млрд руб., увеличившись на 1,3 млрд руб. и оставаясь на уровне 2023 года.

Значительное увеличение расходов планируется в следующих направлениях: образование — на 1,8 млрд руб., социальная политика и здравоохранение — по 1,4 млрд руб. каждое, а также жилищно-коммунальное хозяйство — на 1,1 млрд руб.

В результате уточнения бюджета финансовая поддержка муниципальных образований также увеличивается на 2,5 млрд руб. В целом межбюджетные трансферты в их адрес составят 32,8 млрд руб., что на 8,2% больше по сравнению с уровнем 2023 года.

Влас Северин