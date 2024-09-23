Осталась неделя до конца приема заявок на премию «Коммерсантъ года — 2024»

Прием заявок на ежегодную деловую премию «Коммерсантъ года — 2024» завершится через семь дней — 30 сентября. Подать документы можно на сайте коммерсантъгода.рф. Напомним, что к участию допускаются представители малого и среднего бизнеса Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Определять победителей будут в восьми номинациях:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»,

«Обрабатывающее производство»,

«Строительство и проектирование»,

«Торговля»,

«Услуги»,

«Гостинично-ресторанный бизнес»,

«Образование, культура и социальное предпринимательство»,

«Креативные индустрии».

В качестве критериев оценки будет положительная динамика выручки и увеличение численности сотрудников. Проверка данных будет осуществляться через сервисы Картотека.ру и «Контур.Фокус». При этом в рамках последней номинации — «Креативные индустрии» — впервые участие смогут принять и самозанятые. Для них предусмотрен отдельный тип заявки, где нужно представить презентацию своего проекта. Оценка будет экспертной.

Премия «Коммерсантъ года» на Урале проводится с 2021 года при поддержке правительства Свердловской области. Организатором мероприятия является ИД «Коммерсантъ-Урал», а соорганизатором — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). В качестве партнеров премии выступят ювелирный дом Moiseikin, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», «Ситилинк».

Торжественная церемония награждения пройдет 18 октября в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». Лауреаты получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии.

Анастасия Реутова