В «Сириусе» отредактировали геном винограда

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» первыми в мире отредактировали геном винограда сорта Мерло. Ранее считалось, что этот сорт не поддается редактированию. Теперь специалисты смогут выращивать новые сорта сельхозкультуры — устойчивые к заболеваниям, например, мучнистой росе (грибковому заболеванию растений). Это же позволит значительно снизить количество пестицидов, используемых при выращивании винограда, рассказали в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Ранее ученые во всем мире пытались провести редактирование генома сорта Мерло. Чтобы сделать виноград устойчивым к болезням, нужно «выключить» один из его генов. Но в процессе оказывалось, что виноград терял привычный вкус и аромат, что сказывалось на качестве конечного продукта.

Ученые «Сириуса» решили снизить концентрацию фенольных соединений, которые защищают этот ген от внешних воздействий. В ходе работы выяснилось, что применение полимера хитина не только снижает количество фенолов, но и увеличивает уровень содержания перекисных соединений в клеточной культуре. Такие изменения помогут растению отторгнуть заболевание, при этом не повлияют на его вкус и другие свойства.

Ученые отмечают, что подобные изменения в геноме могут также положительно сказаться на вкусе вина. А также потенциально ускорить процесс создания отредактированных древесных растений, которые будут устойчивы к мучнистой росе.

Александра Каверина