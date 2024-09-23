Директора фирмы «Форс» подозревают в неуплате налогов на 60 млн рублей

Генерального директора компании «Форс» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 60 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

Следствие полагает, что в 2020–2022 годы директор компании внес в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о взаимоотношениях с 61 контрагентами. Так руководитель фирмы уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Противоправную деятельность выявили сотрудники Следкома по Татарстану, МВД и УФНС. В СК республики продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Компания «Форс» занимается складированием и хранением товаров.

Диана Соловьёва