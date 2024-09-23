В Лангепасе скончался депутат городской думы Олег Бундюк

В Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) в возрасте 44 лет скончался депутат городской думы Олег Бундюк, сообщил в своих соцсетях глава города Сергей Горобченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница "Вконтакте" главы Лангепаса Сергея Горобченко, глава Лангепаса Сергей Горобченко Фото: страница "Вконтакте" главы Лангепаса Сергея Горобченко, глава Лангепаса Сергей Горобченко

«Олег Сергеевич – прекрасный человек и отличный профессионал. От имени всех жителей нашего города и лично от себя приношу самые глубокие соболезнования семье, родным и близким Олега Сергеевича. Это невосполнимая утрата для всех нас»Ю-- написал он.

Олег Бундюк родился в Краснодарском крае, в 2002 году окончил Томский политехнический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Он работал в сфере нефтедобычи более 20-ти лет, пройдя путь от оператора до руководителя отдела добычи нефти и газа территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз».

В думу Лангепаса VII созыва Олег Бундюк был избран в 2021 году по седьмому одномандатному округу от партии «Единая Россия». Был членом постоянной комиссии по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Анна Капустина