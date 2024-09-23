«Татнефть» увеличила вознаграждения совету директоров до 231,8 млн рублей

«Татнефть» увеличила вознаграждение своему совету директоров по итогам первого полугодия 2024 года с 129 млн до 231,8 млн руб. Информация об этом опубликована в отчете эмитента компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» увеличила вознаграждения совету директоров до 231,8 млн руб.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ «Татнефть» увеличила вознаграждения совету директоров до 231,8 млн руб.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Вознаграждение за участие в работе органа управления выросло на 63,5%, составив 43,8 млн вместо 26,8 млн руб. Премии членов совета директоров увеличились в 3,6 раза — с 40,3 млн до 144,8 млн руб., а иные вознаграждения выросли с 34,4 млн до 54,7 млн руб.

В то же время заработная плата членов совета директоров снизилась с 8,7 млн до 7,4 млн руб.

Влас Северин