В Тюменской области ожидаются дождь и ветер с порывами до 18 м/с

На территории Тюменской области во вторник, 24 сентября, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, местами возможен небольшой дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха в Тюмени 24 сентября составит +4°, ночная — +10°. Ветер 6 м/с. В среду, 25 сентября, ночью будет +2°, осадки не ожидаются. Днем потеплеет до +10°, временами будет идти небольшой дождь. Ветер 4-5 м/с.

Полина Хабарова