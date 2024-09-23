Спортсменка из Татарстана получила бронзовую медаль в Кубке Европы по дзюдо

Спортсменка из Татарстана Ксения Задворнова стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо в весовой категории 70 кг. Об этом сообщили в министерстве спорта республики.

«Эмоции смешанные, так как ехала все-таки за золотом. Не смогла справиться с волнением, в полуфинале сильно суетилась, а после того, как упала, — успокоилась, но отыграться не смогла»,— рассказала Ксения Задворнова.

Татарстанская спортсменка победила Селин Бейкер из Германии в поединке за бронзовую медаль. 1-е место заняла дзюдоистка Андела Волич из Хорватии.

Ксения Задворнова представляет «Динамо» из Татарстана и тренируется в спорткомплексе «Батыр».

Диана Соловьёва