Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ввод индивидуального жилья в Сочи сократился на 3,2% за первое полугодие

В Сочи наблюдается снижение объемов ввода индивидуального жилья, оно составило 274 тыс. кв. м с января по июнь 2024 года. Это на 3,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За первое полугодие 2024 года в городе ввели 336,5 тыс. кв. м жилья, из которых 62,4 тыс. кв. м пришлись на многоквартирные дома. Эти данные пока не опубликованы Росстатом и отражают информацию только городского департамента строительства.

В 2023 году в Сочи ввели 532,7 тыс. кв. м индивидуального жилья и 184,6 тыс. кв. м многоквартирного. Несмотря на снижение объемов ИЖС, общий ввод жилья в городе показал положительную динамику с увеличением на 7% в первом полугодии 2024 года, следует из данных ведомства.

По мнению заместителя директора по первичному рынку и зарубежной недвижимости жилищно-ипотечного центра «Каян» Инны Грибановой, замедление рынка индивидуального жилищного строительства связано с высокими ценами и дефицитом земельных участков. Стоимость новых частных домов в Сочи начинается от 20 млн руб., что делает их недоступными для многих покупателей, особенно на фоне растущей привлекательности земель вокруг нового туристического кластера «Новая Анапа», где цены могут быть в три раза ниже, уточнила госпожа Грибанова.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...