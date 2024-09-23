Ввод индивидуального жилья в Сочи сократился на 3,2% за первое полугодие

В Сочи наблюдается снижение объемов ввода индивидуального жилья, оно составило 274 тыс. кв. м с января по июнь 2024 года. Это на 3,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За первое полугодие 2024 года в городе ввели 336,5 тыс. кв. м жилья, из которых 62,4 тыс. кв. м пришлись на многоквартирные дома. Эти данные пока не опубликованы Росстатом и отражают информацию только городского департамента строительства.

В 2023 году в Сочи ввели 532,7 тыс. кв. м индивидуального жилья и 184,6 тыс. кв. м многоквартирного. Несмотря на снижение объемов ИЖС, общий ввод жилья в городе показал положительную динамику с увеличением на 7% в первом полугодии 2024 года, следует из данных ведомства.

По мнению заместителя директора по первичному рынку и зарубежной недвижимости жилищно-ипотечного центра «Каян» Инны Грибановой, замедление рынка индивидуального жилищного строительства связано с высокими ценами и дефицитом земельных участков. Стоимость новых частных домов в Сочи начинается от 20 млн руб., что делает их недоступными для многих покупателей, особенно на фоне растущей привлекательности земель вокруг нового туристического кластера «Новая Анапа», где цены могут быть в три раза ниже, уточнила госпожа Грибанова.

Мария Удовик