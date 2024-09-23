Человек с ножом в сумке пытался пройти на заседание суда в Дзержинске

В Дзержинске судебные приставы пресекли попытку пронести нож на заседание суда. По данным пресс-службы регионального управления службы судебных приставов, мужчина был остановлен перед входом в здание суда.

Ему объяснили правила, по которым в суд нельзя проносить оружие, взрывчатку, наркотики и психотропные вещества. Судебный пристав попросил посетителя перед тем, как пройти в зал заседаний, выложить запрещенные предметы, но он заявил, что ничего подобного у него нет.

При дальнейшем осмотре металлодетектор показал наличие металлическогопредмета в сумке. Оказалось, в ней лежал перочинный нож. Теперь нижегордцу грозит административный штраф 1-3 тыс. руб.

Андрей Репин