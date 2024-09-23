Бывший глава Балахны сожалеет, что его не позвали на юбилей города

Пенсионер Александр Галкин, ранее занимавший пост главы Балахнинского муниципального округа, не получил приглашения на празднование 550-летия Балахны и считает, что с ним обошлись не толерантно. Об этом бывший чиновник сообщил в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Балахнинского муниципального округа Фото: Администрация Балахнинского муниципального округа

Он поздравил жителей округа с праздником и выразил сожаление, что «у руководства Балахнинского округа не хватило толерантности, чтобы пригласить руководителей».

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Галкин возглавлял Балахнинский район с февраля 2020 года по июль 2022 года и прославился в соцсетях своим комментарием, где он назвал здание районной администрации «спасительным островом в океане дерьма».

В апреле 2024 года бывший чиновник был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой МСУ. В августе Александр Галкин начал публиковать в соцсетях фото о том, как он путешествует по России и сообщил, что уголовное дело в отношении него закрыто.

Андрей Репин