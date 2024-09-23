«Рынок складской недвижимости в Сочи перегрет»

Инвестиции в складскую недвижимость по итогам 2024 года вырастут на 26–35% и достигнут 150–160 млрд руб., что станет новым историческим максимумом, свидетельствуют данные NF Group. По темпам роста инвестиций складская недвижимость стала самым быстрорастущим сегментом рынка коммерческой недвижимости. Основатель сервиса Qeepl Роман Саулин рассказал о ситуации на рынке складской недвижимости в Сочи.



Роман Саулин

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«Спрос на складскую недвижимость в Сочи по-прежнему велик. Однако говорить о высокой или даже средней рентабельности пока не приходится. Рынок довольно узкий, он перегрет. Наблюдается разнонаправленная динамика спроса. Тех, кто инвестируют в складские помещения, стало гораздо больше, чем людей, арендующих их. При этом стоимость земли и строительства высока, что делает вложения необоснованными для маленьких игроков. Покупка объектов до конца 2024 года может быть актуальна лишь для крупных инвесторов, оценивающих долгосрочные перспективы региона, особенно с учетом развития Черноморского побережья.

Центр Сочи — лакомый кусочек для больших игроков рынка. Там высокий спрос на складские помещения под торговые и производственные нужды. Однако объем предложения в этом районе стремительно уменьшается. От этого цены на объекты неоправданно высоки.

Не менее интересен Адлерский район. Благодаря близости к международному аэропорту и железной дороге он остается центром логистической активности. Там наблюдается устойчивый спрос на складские помещения как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных структур. А цены более приемлемы.

Международная обстановка и санкции сильно повлияли на рынок складской недвижимости. Увеличение цен на стройматериалы и рабочую силу снизило рентабельность новых проектов. На данный момент риски приобретения объектов в регионе слишком велики. При этом стратегическое положение города на Черноморском побережье делает его важным логистическим узлом. Поэтому в будущем стоит ожидать стимулирования спроса на логистическую инфраструктуру — склады и распределительные центры».