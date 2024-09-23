В Адлере на границе с Абхазией задержали пытавшегося перевезти наркотики туриста

В Адлере 33-летний житель Волгодонска проходил таможенный контроль, направляясь в Абхазию. Во время досмотра в кроссовке туриста обнаружили неизвестное вещество в крупном размере, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Экспертиза показала, что это производное N-метилэфедрона, которое есть в перечне наркотических средств, подлежащих контролю в РФ. Объем обнаруженного наркотика превышает допустимые нормы.

В отношении жителя Волгодонска возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Мария Удовик