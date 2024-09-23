Средний размер автокредита в Нижегородской области в августе сократился на 2,6%

В Нижегородской области в августе 2024 года средний размер выданного автокредита составил 1,38 млн руб. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 2,6% меньше по сравнению показателем за июлем текущего года (1,41 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В сравнении с августом прошлого года средний размер выданного автокредита сократился на 3,5%.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в августе в Нижегородской области было выдано 3,98 тыс. автокредитов. Это на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 86% больше по сравнению с данными за август предыдущего года.

Андрей Репин