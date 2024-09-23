Археологи определили примерный возраст найденных на побережье Мацесты останков
Сочинское географическое общество получило разрешение на раскопки на побережье Мацесты. Специалисты из института археологии провели исследования и выяснили, что найденным артефактам более 1 тыс. лет, сообщает пресс-служба организации.
Фото: Сочинское географическое общество
Историк и краевед Андрей Кизилов обнаружил 10 лет назад, в 2014 году, на этом месте остатки гончарной печи и кусочки больших сосудов, кувшинов и другой керамики. По предположениям ученых, на этом месте могли находиться пристань, торговый двор и гончарное производство.
«Сохранившийся мощный культурный слой позволяет рассчитывать на серьезные научные открытия, появление на курорте нового объекта культурного наследия и создание музея под открытым небом»,— уточнили ученые.