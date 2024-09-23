Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Марий Эл осудят мужчину, ударившего жену металлическим стулом по голове

Прокуратура Сернурского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 69-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщили в прокуратуре Марий Эл.

В августе 2023 года в частном доме в деревне Кукнур 69-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой и ударил ее металлическим стулом по голове.

69-летней потерпевшей причинили легкий вред здоровью. Уголовное дело направили мировому судье для дальнейшего рассмотрения.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...