В Марий Эл осудят мужчину, ударившего жену металлическим стулом по голове

Прокуратура Сернурского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 69-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщили в прокуратуре Марий Эл.

В августе 2023 года в частном доме в деревне Кукнур 69-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой и ударил ее металлическим стулом по голове.

69-летней потерпевшей причинили легкий вред здоровью. Уголовное дело направили мировому судье для дальнейшего рассмотрения.

Диана Соловьёва