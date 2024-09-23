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В Бугульме пенсионерка отдала неизвестной 300 тысяч рублей, чтобы снять порчу

77-летняя пенсионерка Бугульминского района передала неизвестной 300 тыс. руб., потому что думала, что на ней порча. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В Бугульме пенсионерка отдала неизвестной 300 тыс. руб., чтобы снять порчу

В Бугульме пенсионерка отдала неизвестной 300 тыс. руб., чтобы снять порчу

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В Бугульме пенсионерка отдала неизвестной 300 тыс. руб., чтобы снять порчу

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

К потерпевшей на улице подошла незнакомка и сообщила, что на пенсионерке порча. Чтобы ее снять, нужно провести сеанс лечения, пока не возникли серьезные проблемы. У пенсионерки есть проблемы со здоровьем. Она решила довериться незнакомке.

Женщины пришли в квартиру потерпевшей, чтобы провести ритуал. Пенсионерка отдала незнакомке более 300 тыс. руб. В дежурную часть МВД обратилась дочь потерпевшей и сообщила, что ее мать стала жертвой мошенницы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ее задержали в городе Сосновка. Установлено, что женщину ранее уже судили. Она признала свою вину и возместила ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Диана Соловьёва

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