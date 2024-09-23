В Чувашии поступления налоговых доходов в бюджет выросли до 39,5 млрд рублей

Поступления налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики выросли на 20,2% и достигли 39,5 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Первый заместитель председателя Кабмина Чувашии и министр финансов республики Михаил Ноздряков сообщил, что собственные доходы региона увеличились почти на четверть. По состоянию на 1 сентября республиканский бюджет исполнен на сумму 70,3 млрд руб., что на 11,7% выше уровня аналогичного периода 2023 года.

Неналоговые доходы же увеличились вдвое. Налог на профессиональный доход вырос в 1,7 раза, налог, взимаемый по упрощенной системе, — на 38%, налог на доходы физических лиц — на 28,3%, транспортный налог — на 26,3%, а налог на прибыль организаций — на 16,8%.

Расходы республиканского бюджета за период январь — август составили 56,6 млрд руб., что соответствует 103,6% к показателям за тот же период прошлого года. По состоянию на 1 сентября республиканский бюджет исполнен с профицитом в размере 13,7 млрд руб., а государственный долг республики на эту же дату составил 16,1 млрд руб.

Влас Северин