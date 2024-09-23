Турмаршруты и некоторые канатные дороги в горах Сочи закрыты из-за непогоды

На Красной Поляне закрыли некоторые канатные дороги, а на Розе Хутор временно приостановили работу туристические маршруты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают пресс-службы курортов в своих Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Из-за неблагоприятных условий на Розе Хутор временно закрыты мосты на Пике, виа-феррата «Вересковая тропа», качели на Пике, тюбинг и Йети-парк. Родельбан должен был открыться к 11:00. Канатные дороги Эдельвейс и Волчья скала возобновили работу.

Утром на Красной Поляне были закрыты все канатные дороги. Позднее открылись Красная Поляна, Реликтовый лес, Вершина, Восточный лес, Старт чемпиона, Водопад Поликаря, сейчас они работают в штатном режиме. Пока временно недоступны для посетителей Аибга и Черная пирамида.

Ранее сообщалось, что в Сочи прогнозируют сильный квазитропический шторм. В районе курорта 24 и 25 сентября ожидается выпадение почти месячной нормы осадков, а в некоторых местах — полуторамесячной.

Мария Удовик