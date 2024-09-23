По предварительным данным, в августе текущего года среднемесячная заработная плата в Чувашской Республике увеличилась на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя зарплата в Чувашии за год увеличилась на 20,5%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Средняя зарплата в Чувашии за год увеличилась на 20,5%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Вице-премьер правительства Чувашской Республики Дмитрий Краснов сообщил, что оценочный темп роста реальной зарплаты составил 111%, а уровень официальной безработицы в августе составил 0,4% от численности рабочей силы. В августе 2023 года этот показатель составлял 0,6%.

По состоянию на 1 сентября количество зарегистрированных безработных граждан в службе занятости республики составило 2165 человек, в то время как на 1 сентября 2023 года это число составляло 3619. Потребность работодателей в работниках на данный момент составляет 9533 человека, по сравнению с 15 459 человеку в прошлом году.

Влас Северин