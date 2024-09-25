Качество образования под контролем: Воронежский институт внедрил систему видеонаблюдения от билайн бизнес

Воронежский экономико-правовой институт (ВЭПИ) ведет свою деятельность с 1999 года. На сегодняшний день в нем проходят обучение около 5000 студентов, а филиальная сеть охватывает Липецк, Россошь, Орел и Старый Оскол и продолжает расширение на юг РФ.

До внедрения системы видеонаблюдения от Big Data & AI билайна – команды, которая занимается искусственным интеллектом и большими данными, контроль учебного процесса, в частности своевременное начало и окончание занятий, осуществляли сотрудники отдела качества института. Они проверяли аудитории лично и контролировали обстановку в каждой из них. Такой подход не давал объективной информации, а также был крайне трудозатратен. Например, в головном ВУЗе в Воронеже одновременно может проходить около 50 учебных занятий. Провести единовременный контроль во всех аудиториях без привлечения технологий почти невозможно. Осложняла ситуацию широкая сеть филиалов.

Для оптимизации этого процесса, а также обеспечения мер безопасности руководство ВЭПИ решило внедрить систему видеонаблюдения сначала в двух филиалах - в Воронеже и Липецке. 180 камер установили и объединили в единую закрытую локальную систему с возможностью мониторинга состояния на объекте. Камеры оснащены возможностью записи лекций, а также громкоговорителями для оповещения о внештатных ситуациях, что особенно важно. Записи с камер можно посмотреть в удобном личном кабинете.

Благодаря видеонаблюдению руководство ВЭПИ смогло также внедрить объективную систему мотивации сотрудников. Пунктуальность преподавателей по отношению к проведению занятий стала материально поощряться. Дисциплина и мотивация студентов тоже повысились, они стали ответственнее относиться к правилам внутреннего распорядка института.

Иголкин Иван Сергеевич, первый проректор Воронежского экономико-правового института:

“У нас большая филиальная сеть по всей Воронежской области. И для нас ключевым моментом является качество образования, что невозможно без соблюдения регламента учебного процесса. Сотрудничество с билайном позволило нам создать закрытую систему с современными видеокамерами в ключевых зонах наших филиалов, включая наружный периметр. Это помогло нам оптимизировать процесс контроля за учебными процессами и повысить уровень безопасности”.

В этом году ВЭПИ вместе с командой билайн Big Data & AI планируют расширить сеть видеокамер на другие филиалы института, а также подключить видео- и аудиоаналитику.

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