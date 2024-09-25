Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Качество образования под контролем: Воронежский институт внедрил систему видеонаблюдения от билайн бизнес

Воронежский экономико-правовой институт (ВЭПИ) ведет свою деятельность с 1999 года. На сегодняшний день в нем проходят обучение около 5000 студентов, а филиальная сеть охватывает Липецк, Россошь, Орел и Старый Оскол и продолжает расширение на юг РФ.

До внедрения системы видеонаблюдения от Big Data & AI билайна – команды, которая занимается искусственным интеллектом и большими данными, контроль учебного процесса, в частности своевременное начало и окончание занятий, осуществляли сотрудники отдела качества института. Они проверяли аудитории лично и контролировали обстановку в каждой из них. Такой подход не давал объективной информации, а также был крайне трудозатратен. Например, в головном ВУЗе в Воронеже одновременно может проходить около 50 учебных занятий. Провести единовременный контроль во всех аудиториях без привлечения технологий почти невозможно. Осложняла ситуацию широкая сеть филиалов.

Для оптимизации этого процесса, а также обеспечения мер безопасности руководство ВЭПИ решило внедрить систему видеонаблюдения сначала в двух филиалах - в Воронеже и Липецке. 180 камер установили и объединили в единую закрытую локальную систему с возможностью мониторинга состояния на объекте. Камеры оснащены возможностью записи лекций, а также громкоговорителями для оповещения о внештатных ситуациях, что особенно важно. Записи с камер можно посмотреть в удобном личном кабинете.

Благодаря видеонаблюдению руководство ВЭПИ смогло также внедрить объективную систему мотивации сотрудников. Пунктуальность преподавателей по отношению к проведению занятий стала материально поощряться. Дисциплина и мотивация студентов тоже повысились, они стали ответственнее относиться к правилам внутреннего распорядка института.

Иголкин Иван Сергеевич, первый проректор Воронежского экономико-правового института:

“У нас большая филиальная сеть по всей Воронежской области. И для нас ключевым моментом является качество образования, что невозможно без соблюдения регламента учебного процесса. Сотрудничество с билайном позволило нам создать закрытую систему с современными видеокамерами в ключевых зонах наших филиалов, включая наружный периметр. Это помогло нам оптимизировать процесс контроля за учебными процессами и повысить уровень безопасности”.

В этом году ВЭПИ вместе с командой билайн Big Data & AI планируют расширить сеть видеокамер на другие филиалы института, а также подключить видео- и аудиоаналитику.

Изображение от freepik

ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...