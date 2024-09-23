90-летний пенсионер в Екатеринбурге взыскал с «Верного» 700 тыс. из-за падения

В Екатеринбурге Ленинский районный суд взыскал с ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (владеет торговой маркой «Верный») 700 тыс. руб. в пользу 93-летнего пенсионера из-за падения в тамбуре при входе в магазин, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что 11 марта 2024 года пенсионер входил в магазин на ул. Гурзуфской, поскользнулся в тамбуре и упал, из-за чего получил оскольчатый перелом левой бедренной кости. Ему потребовалась операция по установке гамма-стержней, после нее нужно проходить длительную реабилитацию.

«В ходе рассмотрения гражданского дела в суде сотрудником прокуратуры дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований истца о компенсации морального вреда в связи с тем, чтоместный житель испытывает физические и нравственные страдания, длительный период времени нуждался и нуждается до сих пор в постоянном присмотре и уходе со стороны посторонних лиц»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Суд взыскал с организации компенсацию в размере 700 тыс. руб. за причинение морального вреда, а также компенсацию расходов на лечение и реабилитацию в размере 2,2 тыс. руб. Решение пока не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что в Североуральске пенсионеру вернули 181 тыс. руб., которые он перечислил мошенникам. Злоумышленники позвонили пенсионеру по телефону и представились сотрудниками правоохранительных органов, благодаря чему им удалось похитить средства у мужчины.

Анна Капустина