В Чувашской Республике за период январь–август текущего года рост индекса промышленного производства составил 20%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс промышленного производства Чувашии вырос на 20% за год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Индекс промышленного производства Чувашии вырос на 20% за год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщил вице-премьер правительства Чувашской Республики Дмитрий Краснов, индекс промышленного производства за период январь–август достиг 120% по сравнению с аналогичными данными 2023 года, а индекс обрабатывающих производств составил 122%.

Промышленные предприятия отгрузили товары собственного производства на сумму 361 млрд руб., что на 37 % превышает результат того же периода 2023 года. Объем отгрузки обрабатывающих производств — 140%.

В сельском хозяйстве индекс производства в первом полугодии составил 103,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по август было произведено 345,9 тыс. тонн молока (103% к аналогичным значениям 2023 года), 73,2 тыс. тонн мяса и 281,5 млн яиц (113%). Объем строительных работ за указанный период достиг 34,4 млрд руб., и ожидается ввод 523,1 тыс. квадратных метров жилья в эксплуатацию.

Влас Северин