В 2024 году в Казани 73 человекам исполнится 100 и более лет

По данным на 1 января 2024 года, в Казани 73 местным жителям в этом году исполнится 100 и более лет. Среди них 70 женщин и 3 мужчин. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова на деловом понедельнике.

В столице Татарстана около 287 тыс. жителей получают страховые пенсии. Из них почти 72% — женщины и 28% — мужчины.

Около 41 тыс. пенсионеров старше 80 лет. 1,2 тыс. людей стоят на патронате в отделении надомного социального обслуживания.

В честь Международного Дня пожилых людей планировали подготовить продуктовые наборы ветеранам из чак-чака, тушенки, чая и т. д.

Диана Соловьёва