Суд приговорил к 4 годам колонии обвиняемого в гибели 8 человек в ДТП в Лесном

Городской суд Лесного приговорил к четырем годам колонии-поселения бывшего механика ООО «Нижнетуринское туратрансагентство» Николая Худякова, обвиняемого в выпуске в эксплуатацию технически неисправного автобуса, в результате чего произошло ДТП, в котором восемь человек погибли. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию в течение трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло ранним утром 10 июня 2021 года в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной, когда автобус, в котором находилось более 40 пассажиров, ехал по ул. Калинина в поселок Горный. По версии следствия, из-за неисправности тормозной системы водитель автобуса Александр Зелев не смог снизить скорость и не стал совершать поворот согласно схеме маршрута. Из-за того что водитель потерял управление, автобус врезался в ворота комбината «Электрохимприбор» и въехал на территорию предприятия, сбив пешеходов. Восемь человек погибли, еще двое получили травмы.

По версии следствия, механик Николай Худяков допустил выпуск на маршрут неисправного автобуса и вовремя не обнаружил, что у него была неисправна тормозная система. «Механик, фактически не проведя предрейсовый контроль транспортных средств, удостоверил в путевом листе своей подписью заведомо ложный факт исправности автобуса, а также удостоверил заведомо ложный факт проведения предрейсового контроля технического состояния автобуса в журнале регистрации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал Николая Худякова виновным по ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, в конце января Свердловский областной суд признал невиновным водителя автобуса Александра Зелева, в связи с тем, что в его действиях не было состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. Кроме того, было прекращено уголовное преследование в отношении директора транспортной компании Юрия Сивкова в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Мария Шараева