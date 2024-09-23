В нижегородском аэропорту отработали действия при аварийной посадке самолета

В аэропорту «Чкалов» (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты Регионов») прошли учения, в ходе которых служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов отрабатывала действия при аварийной посадке самолета. По данным пресс-службы аэропорта, в ходе учений были созданы условия, приближенные к тем, что могут возникнуть при пожаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спасатели отрабатывали упражнения на огневой полосе и действия на пожарной полосе препятствий. Кроме того, они провели тренировку по покрытию взлетно-посадочной полосы специальной пеной для предотвращения возгорания самолета, по тушению разлитого топлива, охлаждению фюзеляжа и шасси. Также участники учений отработали действия по безопасной эвакуации пассажиров и условно пострадавших.

Тренировка прошла в рамках подготовки аэропорта к работе в осенне-зимний период.

Андрей Репин