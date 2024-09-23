В Чувашии возьмут в лизинг 40 низкопольных троллейбусов с автономным ходом не менее 150 м за 1,3 млрд руб. Данные опубликованы на сайте госзакупок. Троллейбус рассчитан на 32 пассажира. Кроме того, в троллейбусе должно быть одно место для инвалида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возьмут в лизинг 40 троллейбусов на 1,3 млрд рублей

Фото: Пресс-служба администрации Чувашской Республики В Чувашии возьмут в лизинг 40 троллейбусов на 1,3 млрд рублей

Фото: Пресс-служба администрации Чувашской Республики

Заявки принимаются до 27 сентября до 09:00, 1 октября будут подводиться итоги по заявкам. Троллейбусы необходимо будет поставить до 28 ноября 2024 года.Страхование по КАСКО, согласно документации, оплачивать будет лизингодатель; ОСАГО и ОСГОП — лизингополучатель. Заказчиком транспорта выступил КУ ЧР «Региональный центр закупок Чувашской Республики».

До 2030 года в Чувашии планируют закупить 133 троллейбуса для полного обновления электротранспорта. В 2024 году в республику должны поступить 153 новых транспортных средства.

Троллейбусы доставляют пассажиров, проживающих в Чебоксарах и Новочебоксарске. Минтранс Чувашии сообщил, что в этих городах ездят 276 троллейбусов, из них 134 транспортных средств (48%) превысили срок службы. В этом году благодаря закупке новых троллейбусов получится на 27% сократить количество транспортных средств, у которых превышен срок эксплуатации.

Зарина Акбирова